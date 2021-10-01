Ритуальные услуги в Москве

«Ритуал»Москва и область
«Городская ритуальная служба» предоставляет ритуальные услуги и организацию похорон. Мы готовы взять на себя все сложности, с которыми придется столкнуться. Наше предприятие работает уже более 19 лет. За время своего существования компания накопила огромный опыт предоставления похоронных услуг, создала магазин ритуальных атрибутов.
Цены действуют с 01.10.2021.
Уважаемые заказчики! Все цены на сайте являются действительными и при оформлении похорон не изменятся!
|Услуга
|Гроб, обитый тканью (шелк), цвет на выбор
|Постель (шелк)
|Подушка (атлас)
|Покрывало, белое или с православной символикой
|Тапочки ритуальные
|Самовывоз
|Услуга
|Гроб, обитый тканью (шелк), цвет на выбор
|Постель (шелк)
|Подушка (атлас)
|Покрывало, белое или с православной символикой
|Тапочки ритуальные
|Доставка ритуальных принадлежностей (морг, дом)
|Транспорт (морг-кладбище/крематорий)
|Услуга
|Гроб деревянный, обитый тканью (атлас гофре), цвет на выбор
|Постель спандекс (шелк) – внутренняя отделка гроба
|Подушка (атлас), стежка
|Покрывало (атлас), белое или с православной символикой
|Тапочки ритуальные (атлас)
|Крест на гроб
|Венок 120 см, серия «стандарт» (на выбор)
|Лента ритуальная (текст на выбор)
|Крест на могилу «стандарт» (деревянный)
|Табличка на крест
|Доставка ритуальных принадлежностей (морг, дом)
|Транспорт: автобус «Пежо»/«Форд» (морг-кладбище/крематорий-обратно по адресу)
|Услуга
|Гроб полированный Б-4 четырехгранный, постель и 4 ручки входят в стоимость
|Подушка спандекс (атлас)
|Покрывало (атлас), стежка на выбор (ангел, Богородица, крест, спаситель)
|Тапочки ритуальные (кожзам)
|Крест на гроб (Франция)
|Венок 120 см, серия «заказ» (на выбор)
|Лента ритуальная заказная (любой текст)
|Крест на могилу (деревянный сосна)
|Табличка на крест
|Доставка ритуальных принадлежностей (морг, дом)
|Транспорт: автобус «Мерседес» (морг-кладбище/крематорий-обратно по адресу)
Выезд и консультация агента по Москве и МО - бесплатно.
Дополнительно, по желанию, можно приобрести любые ритуальные принадлежности.
Работаем без предоплаты, оплата — в день похорон. Круглосуточный прием заказов и вызов агента — по телефону 8 (495) 664-60-43.
Наша компания занимается оказанием ритуальных услуг в Москве с 1997 года. Мы обладаем огромным опытом и способны провести похороны в соответствии со всеми традициями и установленными нормами.
Профессионалы готовы оказать помощь в организации и проведении похорон.
Каждый обратившийся найдет на сайте Похоронной Службы Ритуал все необходимое:
При необходимости наша Похоронная служба предоставит агента. Он решит за родственников умершего все вопросы, связанные с оформлением ритуального процесса, получением необходимых документов, поиском и предоставлением места на кладбище, окажет ряд дополнительных услуг. Главная цель работы агента — максимально облегчить процесс организации похорон. От заказчиков потребуется лишь поставить несколько подписей и выбрать из каталога необходимые траурные товары. Цены на оказание ритуальных услуг рассчитываются индивидуально и зависят от количества выбранных сервисов.
После заключения договора мы берём на себя все заботы, связанные с погребением усопшего и оказываем все сопутствующие ритуальные услуги. Агенты похоронной службы предоставляют консультации круглосуточно и готовы в любое время приступить к оформлению заказа и дальнейшего решения всех организационных вопросов, касающихся похорон.
В перечень ритуальных услуг входят: