Ритуальные услуги в Москве

«Городская ритуальная служба» предоставляет ритуальные услуги и организацию похорон. Мы готовы взять на себя все сложности, с которыми придется столкнуться. Наше предприятие работает уже более 19 лет. За время своего существования компания накопила огромный опыт предоставления похоронных услуг, создала магазин ритуальных атрибутов.

Комплексные предложения

Цены действуют с 01.10.2021.

Уважаемые заказчики! Все цены на сайте являются действительными и при оформлении похорон не изменятся!

Пакет похорон «Социальный» - 8550 руб. Услуга Гроб, обитый тканью (шелк), цвет на выбор Постель (шелк) Подушка (атлас) Покрывало, белое или с православной символикой Тапочки ритуальные Самовывоз Пакет похорон «Эконом» - 18000 руб. Услуга Гроб, обитый тканью (шелк), цвет на выбор Постель (шелк) Подушка (атлас) Покрывало, белое или с православной символикой Тапочки ритуальные Доставка ритуальных принадлежностей (морг, дом) Транспорт (морг-кладбище/крематорий) Пакет похорон «Стандарт» - 25500 руб. Услуга Гроб деревянный, обитый тканью (атлас гофре), цвет на выбор Постель спандекс (шелк) – внутренняя отделка гроба Подушка (атлас), стежка Покрывало (атлас), белое или с православной символикой Тапочки ритуальные (атлас) Крест на гроб Венок 120 см, серия «стандарт» (на выбор) Лента ритуальная (текст на выбор) Крест на могилу «стандарт» (деревянный) Табличка на крест Доставка ритуальных принадлежностей (морг, дом) Транспорт: автобус «Пежо»/«Форд» (морг-кладбище/крематорий-обратно по адресу) Пакет похорон «Премиум» - 42500 руб. Услуга Гроб полированный Б-4 четырехгранный, постель и 4 ручки входят в стоимость Подушка спандекс (атлас) Покрывало (атлас), стежка на выбор (ангел, Богородица, крест, спаситель) Тапочки ритуальные (кожзам) Крест на гроб (Франция) Венок 120 см, серия «заказ» (на выбор) Лента ритуальная заказная (любой текст) Крест на могилу (деревянный сосна) Табличка на крест Доставка ритуальных принадлежностей (морг, дом) Транспорт: автобус «Мерседес» (морг-кладбище/крематорий-обратно по адресу)

Выезд и консультация агента по Москве и МО - бесплатно.

Дополнительно, по желанию, можно приобрести любые ритуальные принадлежности.

Работаем без предоплаты, оплата — в день похорон. Круглосуточный прием заказов и вызов агента — по телефону 8 (495) 664-60-43.

Наша компания занимается оказанием ритуальных услуг в Москве с 1997 года. Мы обладаем огромным опытом и способны провести похороны в соответствии со всеми традициями и установленными нормами.

Профессионалы готовы оказать помощь в организации и проведении похорон.

Каждый обратившийся найдет на сайте Похоронной Службы Ритуал все необходимое:

При необходимости наша Похоронная служба предоставит агента. Он решит за родственников умершего все вопросы, связанные с оформлением ритуального процесса, получением необходимых документов, поиском и предоставлением места на кладбище, окажет ряд дополнительных услуг. Главная цель работы агента — максимально облегчить процесс организации похорон. От заказчиков потребуется лишь поставить несколько подписей и выбрать из каталога необходимые траурные товары. Цены на оказание ритуальных услуг рассчитываются индивидуально и зависят от количества выбранных сервисов.

Организация похорон в Москве

После заключения договора мы берём на себя все заботы, связанные с погребением усопшего и оказываем все сопутствующие ритуальные услуги. Агенты похоронной службы предоставляют консультации круглосуточно и готовы в любое время приступить к оформлению заказа и дальнейшего решения всех организационных вопросов, касающихся похорон.

В перечень ритуальных услуг входят: